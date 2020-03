Pete Buttigieg renuncia a disputa por candidatura democrata nos EUA

247 - O jornal The New York Times e a rede CNN confirmaram com a assessoria da campanha do pré-candidato, que Pete Buttigieg não está mais nas prévias democratas que definirão a candidatura presidencial.

Primeiro candidato presidencial abertamente gay e veterano da guerra no Afeganistão, Buttigieg decidiu abandonar a corrida democrata, após uma derrota esmagadora nas primárias da Carolina do Sul, vencida pelo ex-vice-presidente Joe Biden, informa o UOL.

