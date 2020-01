Petroleiras internacionais, incluindo a Petrobrás, suspendem navegação pelo Estreito de Ormuz

A Petrobrás e outras grandes petroleiras suspenderam a navegação pelo Estreito de Ormuz devido ao aumento da tensão no Oriente Médio. Cerca de 20% do petróleo mundial passa pela região e sua interrupção afeta diretamente o mercado mundial de energia edit

247 - A Petrobrás e outras grandes petroleiras suspenderam a navegação pelo Estreito de Ormuz devido ao aumento da tensão no Oriente Médio devido resultante do ataque dos Estados Unidos que matou um alto oficial iraniano e a reação do Irã.

Segundo a mídia norte-americana, o operador petroleiro do estado saudita Bahri teria informado que a recomendação é que o tráfego marítimo na região seja suspendo até às 16h em horário da Arábia Saudita. Correspondendo às 10h pelo horário de Brasília.

O estreito de Ormuz, localizado entre o golfo de Omã e o golfo Pérsico, que tem de um lado o Irã e do outro os Emirados Árabes Unidos – aliado dos EUA -, é um importante corredor de transporte de petróleo. Por ali passa cerca de 20% do petróleo mundial e sua interrupção afeta diretamente o mercado mundial de energia.