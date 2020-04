PIB da França vai cair 8% em 2020

O governo francês prevê um retrocesso do Produto Interno Bruto (PIB) de 8% em 2020 e um déficit público de 9% edit

247 - O PIB da França vai recuar 8% em 2020, afirmou o ministro da Economia, Bruno Le Maire, poucas horas depois do anúncio do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a prorrogação do confinamento até 11 de maio.

Por seu turno, o ministro das Contas Públicas, Gerald Darmanin, declarou que prevê um déficit público de 9% do PIB e uma dívida de 115%, devido ao impacto da epidemia do novo coronavírus, informa a AFP.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.