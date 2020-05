PIB da Itália cai 4,7% no primeiro trimestre de 2020

(ANSA) - O produto interno bruto (PIB) da Itália caiu 4,7% no primeiro trimestre de 2020, na comparação com os três meses anteriores, como resultado dos efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus.

Os dados foram revelados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que diz que o resultado trimestral é o pior registrado na série histórica iniciada em 1995.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a contração foi de 4,8%, segundo o Istat. "O PIB sofreu uma contração excepcional induzida pelos efeitos econômicos da emergência sanitária e das medidas de contenção", diz o instituto.

A Itália está em quarentena desde 10 de março, e as atividades produtivas que não são consideradas estratégicas estão fechadas desde o fim do mês passado. Até o momento, o novo coronavírus já infectou mais de 200 mil pessoas no país e deixou mais de 27 mil mortos.

De acordo com o Istat, a contração no PIB atingiu "todos os principais componentes produtivos". O governo italiano prevê oficialmente uma queda de 8% na economia em 2020, mas desde que a pandemia consiga ser controlada no primeiro semestre.

Em pronunciamento no Parlamento nesta quinta, o primeiro-ministro Giuseppe Conte alertou que a "persistência do vírus" pode agravar a recessão e levar a uma contração de mais de 10% no ano.

