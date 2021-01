PIB dos EUA cai 3,5% em 2020, pior desempenho em 74 anos

Sputnik - A alta de 33,4% no período de julho a setembro do ano passado não foi suficiente para recuperar as perdas causadas a partir de fevereiro com a chegada da pandemia ao país. A queda ocorre após um crescimento de 2,2% em 2019.

O PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos registrou uma queda histórica de 3,5% em 2020, o pior desempenho desde 1946, um ano após a Segunda Guerra Mundial.

Com exceção do governo e do mercado imobiliário, todos os setores da economia norte-americana sofreram baixa na produção no ano passado em função da pandemia de COVID-19. Os gastos do consumidor, por exemplo, caíram 3,9%, a maior queda desde 1932, noticiou a agência Reuters.

O tombo do PIB dos EUA ocorre depois de um crescimento de 2,2% em 2019.

O crescimento de 33,4% no período de julho a setembro do ano passado não foi suficiente para recuperar as perdas causadas a partir de fevereiro com a chegada da pandemia ao país.

Isso porque, no quarto trimestre, o PIB cresceu a uma taxa anualizada de apenas 4%. O dado do Departamento do Comércio sobre o Produto Interno Bruto (PIB), divulgado nesta quinta-feira (28), mostrou que a economia perdeu força no fim do ano com o ressurgimento de infecções pelo novo coronavírus e com o esgotamento do pacote fiscal do governo de quase US$ 3 trilhões (R$ 16,25 trilhões).

O presidente Joe Biden já anunciou um novo plano de recuperação no valor de US$ 1,9 trilhão (R$ 10,29 trilhões), que ainda precisará de aprovação do Congresso norte-americano.

O conhecimento liberta. Saiba mais