Pico de nova onda de covid na França pode chegar em 10 dias

As novas infecções de covid-19 da França dobraram desde fevereiro, chegando a uma média de quase 40 mil. Macron ordenou o terceiro lockdown nacional edit



247 - A França pode atingir o pico da terceira onda da pandemia de Covid-19 dentro de sete a dez dias com as novas medidas de restrição anunciadas na quarta-feira pelo presidente, Emmanuel Macron, disse o ministro da Saúde, Olivier Verán, à rádio France Inter. A informação é do portal Exame.

Macron ordenou o terceiro lockdown nacional do país e disse que as escolas ficarão fechadas durante três semanas enquanto tenta repelir a terceira onda de infecções de Covid-19, que ameaça sobrecarregar os hospitais.

