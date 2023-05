Pilotos da American Airlines votam a favor da greve

As chances de uma interrupção real do trabalho permaneçam pequenas, segundo a Reuters edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Um sindicato que representa os pilotos da American Airlines Group Inc (AAL.O) disse na segunda-feira que seus membros aprovaram um mandato de greve antes da movimentada temporada de viagens de verão, embora as chances de uma interrupção real do trabalho permaneçam pequenas.

A Associação de Pilotos Aliados (APA), que representa 15.000 pilotos da American Airlines, realizou uma votação de autorização de greve em abril para pressionar a companhia aérea sediada no Texas por salários mais altos e melhores condições de trabalho, mesmo com os dois lados fechando um acordo em princípio.

Mais de 96% dos membros da APA participaram da votação e mais de 99% votaram a favor da autorização de greve, informou o sindicato em um comunicado.

"Continuamos confiantes de que um acordo para nossos pilotos está ao nosso alcance e pode ser finalizado rapidamente. A linha de chegada está à vista", disse a American Airlines em um comunicado.

Os pilotos da companhia aérea receberam seu último aumento salarial em 2019.

Apesar da votação, seria difícil para os pilotos abandonarem seus empregos devido a um processo trabalhista complexo nos Estados Unidos que dificulta a greve dos trabalhadores das companhias aéreas.

Em março, os pilotos da Delta Air Lines (DAL.N) ratificaram um novo contrato que inclui US$ 7 bilhões em aumentos cumulativos de salários e benefícios ao longo de quatro anos.

O executivo-chefe da American disse que a companhia aérea está preparada para igualar as taxas salariais e a fórmula de participação nos lucros que a rival Delta ofereceu em seu novo contrato.

Alguns executivos de companhias aéreas estão preocupados com o fato de que os altos aumentos salariais dos pilotos inflacionarão os custos fixos e dificultarão o conserto de balanços patrimoniais carregados de dívidas.

Na segunda-feira, a APA informou que seus membros farão piquetes informativos das 11h às 13h, horário local, em todos os dez principais centros de conexões da companhia aérea, incluindo Boston (BOS) e Los Angeles (LAX).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.