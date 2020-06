Piñera adota linha de Bolsonaro e cria comissão para desconhecer iniciativas de parlamentares no Chile

Ao melhor estilo Jair Bolsonaro (um dos seus principais aliados na região), o presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou que criará uma comissão cuja tarefa será “avaliar a admissibilidade das iniciativas do Congresso Nacional” edit

Revista Forum - Embora não apareça nos noticiários, o Chile tem se transformado, aos poucos, sem fazer alarde, em um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O país já é o sétimo do mundo com maior número de casos de covid-19 no mundo, e está ainda pior em termos proporcionais, já que é o de menor população (18 milhões de habitantes) entre os 10 mais afetados. Diante dessa situação, o presidente Sebastián Piñera, que vem enfrentando sérios problemas políticos desde a revolta social iniciada no país em outubro de 2019, decidiu comprar uma briga com o Poder Legislativo.

Ao melhor estilo Jair Bolsonaro (um dos seus principais aliados na região), Piñera anunciou que criará uma comissão cuja tarefa será “avaliar a admissibilidade das iniciativas do Congresso Nacional”. Em outras palavras, leis aprovadas no Congresso sem o consentimento do Poder Executivo receberão veto antes mesmo de tramitar entre os deputados e senadores.

Assim, o presidente boicotaria de antemão algumas medidas que vêm causando moléstia na direita neoliberal que governa o país – como, por exemplo, a iniciativa da Frente Ampla e do Partido Comunista de criar um imposto sobre grandes fortunas transitório durante a quarentena, para financiar a ajuda social à população mais carente.

