Piñera anuncia nova reforma previdenciária no Chile

247 - O Presidente do Chile Sebastián Piñera declarou que seu governo vai criar um novo sistema de aposentadorias. "Esta semana enviaremos ao Congresso um projeto de lei que melhora as aposentadorias de todos os aposentados chilenos, especialmente as mulheres, a classe média e os idosos com forte dependência", disse em mensagem à nação.

Piñera afirmou que será instituído um fundo de poupança coletiva e solidária financiado com uma contribuição adicional e gradual de três por cento da taxa do empregador e com a contribuição do Estado.

O fundo será administrado por uma nova entidade pública autônoma.

Essa iniciativa de reforma se soma à aprovada pelo Congresso chileno em dezembro passado, que estabeleceu aumentos de até 50% na renda dos idosos aposentados, informa a Telesul.