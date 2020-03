Piñera cogita voltar a decretar Estado de exceção no Chile

"Eu enfrento dezenas de processos na Justiça, impulsionados por diferentes organizações de esquerda, mas se alguém pensa que isso me fará duvidar caso seja necessário decretar novamente um Estado de exceção está equivocado”, disse o presidente do Chile, Sebastián Piñera. Desde o começo da crise social, Chile já teve 31 mortes e outros abusos cometidos por agentes do Estado edit

Victor Farinelli, Revista Fórum - Uma entrevista ao telejornal dominical do canal público TVN mostrou que o presidente do Chile, Sebastián Piñera, está disposto a decretar novamente Estado de exceção no país, durante os próximos meses, período em que se realizará a campanha pelo plebiscito constitucional – votação que está marcada para o dia 26 de abril.

Perguntado sobre as violações aos direitos humanos cometidas durante o Estado de exceção decretado entre os dias 20 e 27 de outubro, dias depois do estopim da crise social no país, o empresário neoliberal desconversou, e disse que “eu enfrento dezenas de processos na Justiça, impulsionados por diferentes organizações de esquerda, mas se alguém pensa que isso me fará duvidar caso seja necessário decretar novamente um Estado de exceção está equivocado”.

