Plano de Washington era tentar desmembrar a Rússia, diz ex-consultor do Pentágono

Afirmação é do coronel Douglas McGregor, ex-consultor do Pentágono, ao canal do YouTube Straight Calls with Douglas Macgregor edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Washington decidiu lutar contra a Rússia visando um potencial desmembramento do país, afirmou o coronel Douglas McGregor, ex-consultor do Pentágono, ao canal do YouTube Straight Calls with Douglas Macgregor.

"Os planos de Washington custam muito dinheiro, porque a Rússia está cheia de recursos que rendem trilhões de dólares, como minerais, petróleo, gás, metais preciosos e agricultura", disse o especialista na entrevista.

McGregor lembrou que, nos anos 1990, o Ocidente já fez uma tentativa de "roubar tudo o que fosse possível da Rússia", mas falhou graças à política do presidente Vladimir Putin, que devolveu estabilidade e dignidade ao Estado russo.

"A elite política de Washington assumiu a posição de que a Rússia é fraca. E agora estamos em um caminho extremamente perigoso de luta e confronto com o Estado russo", resumiu McGregor.

Em outra entrevista, o ex-consultor do Pentágono indicou dois motivos que podem pesar para a vitória da Rússia no conflito ucraniano: a precisão e a massa de artilharia.

"As guerras que foram travadas nos últimos 100 anos foram vencidas graças ao poder de fogo preciso e destrutivo. [...] Infelizmente, também temos esses sistemas [nas mãos] dos russos e chineses. O monopólio que tivemos nesta área por muitos anos entrou no esquecimento", disse o oficial, em uma entrevista ao canal Judging Freedom, do YouTube.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.