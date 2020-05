Plano dos EUA é o controle militarizado da população

247 - O jornalista e geógrafo italiano Manlio Dinucci comenta o plano americano e afirma: "Não são, como aparece no título, apenas medidas sanitárias".

O jornalista argumenta que o "plano - para o qual contribuíram algumas das universidades de maior prestígio (Harvard, Yale, Johns Hopkins e outros) - prenuncia um verdadeiro modelo social hierárquico e militarizado", escreve em Il Manifesto.

"No topo desse plano está o Conselho de Controle de Pandemia, análogo ao Conselho de Produção de Guerra que os Estados Unidos criaram na Segunda Guerra Mundial”.

"Seria composto por líderes empresariais, governamentais e acadêmicos" (listados em ordem de importância, com funcionários do governo, mas não finanças e economia na primeira fila). Este Conselho Supremo teria o poder de decidir produções e serviços, com uma autoridade análoga à conferida ao presidente dos Estados Unidos em tempo de guerra pela Lei de Produção de Defesa. O plano exige que o teste de Covid-19 seja realizado semanalmente em 3 milhões de cidadãos dos EUA e que esse número aumente para 30 milhões por semana em seis meses. O objetivo, a ser alcançado em um ano, é atingir a capacidade de testar 30 milhões de pessoas por dia".

Prevê-se para cada teste, o "reembolso adequado a um preço de mercado de US $ 100". Portanto, serão necessários "bilhões de dólares por mês" em dinheiro público.

"A Fundação Rockefeller e seus parceiros financeiros ajudarão a criar uma rede para o fornecimento de garantias de crédito e a assinatura de contratos com fornecedores, ou seja, com grandes empresas produtoras de medicamentos e equipamentos médicos. De acordo com o Plano, o Conselho de Controle Pandêmico também está autorizado a criar um Corpo de Resposta Pandêmica: uma força especial (não acidentalmente denominada 'Corpo' como o dos fuzileiros navais) com uma equipe de 100 a 300 mil membros. Eles seriam recrutados entre os voluntários do Peace Corps e Americorps (oficialmente criados pelo governo dos EUA para 'ajudar os países em desenvolvimento') e dos soldados da Guarda Nacional.

"Os membros do 'Corpo de Resposta à Pandemia' receberiam um salário bruto médio de US $ 40.000 por ano, para os quais o gasto público é estimado em US $ 4 a 12 bilhões por ano. O 'Corpo de Resposta Pandêmica' teria, acima de tudo, a tarefa de controlar a população com técnicas do tipo militar, através de sistemas de rastreamento e identificação digital, em locais de trabalho e estudo, em áreas residenciais, em locais públicos e em movimento. Sistemas desse tipo - lembra a Fundação Rockefeller - são produzidos pela Apple, Google e Facebook".

"De acordo com o Plano, as informações sobre indivíduos, relacionadas ao seu estado de saúde e suas atividades, seriam preservadas 'o máximo possível'. No entanto, todos eles estão centralizados em uma plataforma digital enviada em conjunto pelo Estado Federal e por empresas privadas.

"Com base nos dados fornecidos pelo 'Conselho de Controle da Pandemia', se decidiria, por sua vez, quais zonas estariam sujeitas a contenção e por quanto tempo. Este é, em resumo, o plano que a Fundação Rockefeller deseja operar nos Estados Unidos e em outros lugares. Se alcançado parcialmente, haveria uma concentração adicional de poder econômico e político nas mãos de elites ainda menores, em detrimento de uma maioria crescente que seria privada de direitos democráticos básicos".

"Operação realizada em nome do 'controle do Covid-19', cuja taxa de mortalidade, de acordo com dados oficiais, até agora tem sido inferior a 0,03% da população americana. No Plano da Fundação Rockefeller, o vírus é usado como uma arma real, ainda mais perigosa do que o próprio coronavírus".

