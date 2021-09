Planos de assistência militar dos EUA à Ucrânia podem ser perigosos, afirma porta-voz do Kremlin

Apoie o 247

Sputnik - "Temos prestado atenção aos planos de assistência militar dos EUA à Ucrânia. Acreditamos que isso poderia potencialmente levar a ações imprevisíveis por parte da Ucrânia em termos de tentativas de resolver o conflito interno ucraniano no sudeste pela força. Isto pode ser muito perigoso", disse Dimitry Peskov, porta-voz do Kremlin aos jornalistas no Fórum Econômico Oriental.

Peskov constatou as aspirações euro-atlânticas de Kiev e a potencial disponibilidade por parte de Washington de saudar essa vontade da Ucrânia. "A posição da Rússia sobre a questão da integração da Ucrânia na Otan tem sido repetidamente expressa pelo presidente russo Vladimir Putin – isso não nos agrada de maneira nenhuma", disse Peskov.

