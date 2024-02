“Planos de Israel em Rafah para expandir a sua ofensiva terrestre são extremamente preocupantes”, diz diretor da OMS

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou grande preocupação com os relatos sobre os planos de Israel de evacuar palestinos de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, visando expandir sua ofensiva terrestre.

Segundo Tedros, seguir com tais planos poderia acarretar consequências devastadoras para os aproximadamente 1,4 milhões de residentes de Rafah, que se encontram sem alternativas viáveis de refúgio e com acesso limitado aos cuidados médicos.

A situação dos hospitais em Rafah é descrita como crítica, com todos os estabelecimentos de saúde locais sobrecarregados e incapazes de atender à crescente demanda. A situação não é diferente no restante da Faixa de Gaza, onde a maioria dos hospitais opera com recursos mínimos ou está completamente inoperante.

Diante desse cenário alarmante, a OMS faz um apelo veemente às partes envolvidas para que trabalhem em prol de um cessar-fogo imediato, incluindo a libertação de reféns. Tedros enfatiza que é imperativo que a humanidade prevaleça nesse momento de crise.

Reports of Israel's plans to evacuate Palestinians from Rafah, in southern #Gaza, to expand its ground offensive are extremely worrying. pic.twitter.com/kLXN40G0ic — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 11, 2024

