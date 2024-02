Polícia da França prende agricultores que protestavam e confisca tratores (vídeo)

Apoie o 247

247 - A polícia francesa prendeu nesta quarta-feira (31) 18 agricultores que protestavam perto do mercado atacadista Rungis nos arredores de Paris e apreendeu seus tratores, informa a agência Sputnik.

Os agricultores foram presos por "obstrução de tráfego" na área, e seus equipamentos foram rebocados para um depósito de veículos. Eles estavam se dirigindo para Rungis, o maior mercado de alimentos da Europa, localizado a sete quilômetros ao sul de Paris.

Os agricultores franceses, irritados com a concorrência desleal de seus rivais, disseram que levariam máquinas pesadas a Paris para mirar no mercado de alimentos nesta semana. No domingo, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, descreveu o bloqueio planejado de Rungis e dos aeroportos como uma linha vermelha para o governo e alertou que a polícia usaria veículos blindados e helicópteros para protegê-los.

Mais cedo no dia, Darmanin disse que o número de agricultores protestando em todo o país contra as políticas do governo aumentou para cerca de 10.000.

Nas últimas semanas, os agricultores na França têm protestado bloqueando rodovias e despejando estrume e resíduos na frente de prédios do governo em todo o país. Os agricultores exigem o reconhecimento da importância de sua profissão e denunciam as políticas agrícolas do governo, que eles dizem torná-los não competitivos. Em particular, eles se opõem à importação de produtos agrícolas, restrições ao uso de água para irrigação, aumento dos preços do diesel, bem como medidas restritivas para proteger o meio ambiente e o crescente ônus financeiro.

🇫🇷 A polícia francesa deteve hoje pelo menos 18 agricultores à porta do mercado alimentar de Rungis, perto de Paris, confiscando os seus tractores. pic.twitter.com/BMLL5oMsbh

