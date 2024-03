Polícia da Índia confirma prisão dos 8 suspeitos do estupro coletivo de turista brasileira

O crime ocorreu no distrito de Dumka, no estado de Jharkhandna, no nordeste do país, última sexta-feira edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A polícia da Índia confirmou nesta terça-feira (5) que prendeu todos os oito suspeitos de envolvimento no estupro coletivo da turista brasileira Fernanda Santos. No país, quem comete o crime pode pegar pena de morte, instituída no país em 2012. As informações são do G1.

O crime ocorreu no distrito de Dumka, no estado de Jharkhandna, no nordeste do país, última sexta-feira (1º). Santos, que possui um canal de viagens e transitava com o marido em moto pelo país, foi brutalmente atacada por um grupo de criminosos enquanto o casal acampava de noite.

continua após o anúncio

Kherwar disse ainda que os presos serão agora levados a julgamento. Os homens foram presos em Dumka e levados para a delegacia de Hansdiha, próxima ao acampamento onde o crime aconteceu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: