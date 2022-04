Polícia de Nova York identifica suspeito de tiroteio no metrô e emite recompensa de 50 mil dólares

Apoie o 247

Sputnik - Pelo menos 29 indivíduos, incluindo 10 vítimas de disparos de arma de fogo, foram transportados para três hospitais da cidade de Nova York na manhã de terça-feira com ferimentos sem risco de vida depois que um suspeito supostamente disparou um botijão de gás e abriu fogo por volta das 8h30, horário local, quando um trem com destino a Manhattan se aproximava da 36th Street, no bairro de Brooklyn.

As autoridades de Nova York identificaram Frank James, de 62 anos, como uma "pessoa de interesse" em meio a uma caçada ao homem armado que vestiu um colete refletivo quando abriu fogo contra passageiros do metrô no bairro de Sunset Park, no Brooklyn, na terça-feira, ferindo pelo menos 29 indivíduos que precisava de mais tratamento médico.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) divulgou imagens de James, que agora é um homem procurado.

As autoridades enfatizaram repetidamente que James só está ligado ao incidente por meio de uma compra de van U-Haul na segunda-feira na Filadélfia, Pensilvânia. James tem endereços nos estados da Filadélfia e Wisconsin.

O U-Haul em questão estava ligado ao tiroteio algumas horas depois, com a liderança do NYPD anunciando que os detetives deveriam estar atentos à van, que tinha placas do Arizona.

A certa altura, o esquadrão antibombas do NYPD invadiu a van alugada para avaliar a ameaça potencial. Ultimamente, a van foi vista na seção Gravesend do Brooklyn, de acordo com autoridades.

O NYPD também divulgou uma descrição do suspeito, cujo nome não foi divulgado.

"O suspeito é um homem de pele escura e estava vestindo um colete laranja neon e um moletom cinza", disse o comissário da polícia de Nova York Keechant Sewell durante uma entrevista coletiva na terça-feira.

Uma recompensa de US $ 50.000 foi postada por informações que levem à prisão do indivíduo não identificado.

Os investigadores recuperaram uma variedade de armas da cena do Brooklyn, incluindo uma pistola Glock 9mm, três pentes estendidos, pelo menos duas granadas de fumaça detonadas, duas granadas de fumaça não detonadas e um machado, de acordo com o chefe de detetives da NYPD James W. Essig.

Testemunhas afirmaram acreditar que o suspeito pode ter causado muito mais dano se sua arma não travar no meio do ataque. As autoridades confirmaram que a arma semiautomática do atirador travou.

É improvável que as câmeras de vigilância produzam imagens úteis, pois houve um suposto mau funcionamento do sistema no momento do incidente. Uma chave U-Haul também foi levada como prova.

“Vamos trabalhar com o NYPD para capturar todo esse vídeo para descobrir onde esse criminoso pode ter entrado ou saído do sistema”, disse o presidente e CEO da MTA, Janno Lieber, a Jake Tapper, da CNN.

A U-Haul está cooperando com o NYPD e, desde então, produziu um contrato de aluguel mostrando que a reserva da van para retirada ocorreu às 14h01. hora local na segunda-feira e só foi solicitado por dois dias.

O atirador - acredita-se estar agindo sozinho - implantou cortinas de fumaça improvisadas antes que uma barragem enchesse o metrô de fumaça e cobrisse a plataforma com o sangue das vítimas.

“Sempre que você tem uma pessoa que usa um dispositivo de fumaça, você tem uma pessoa que descarrega uma arma no sistema, que parecia colocar uma máscara de gás em seu rosto, que é uma pessoa que está intencionalmente tentando aterrorizar nosso sistema”, New O prefeito de York, Eric Adams, ex-policial, disse à MSNBC.

No início do dia, o prefeito divulgou uma declaração em vídeo afirmando que as autoridades da cidade “não permitirão que os nova-iorquinos sejam aterrorizados nem mesmo por um único indivíduo”.

O incidente de terça-feira ocorre em meio a um amplo aumento de 68% nos crimes de trânsito. Um resumo de tais dados da NYPD destacou que os crimes de trânsito retornaram aos números pré-pandemia.

O ataque não está sendo investigado como um ato de terrorismo, de acordo com o NYPD, embora as autoridades ainda não tenham descartado nada.

