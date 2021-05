Polícia de Paris lança gás lacrimogêneo contra 'coletes amarelos' em protesto (vídeo)

Manifestantes do movimento dos "coletes amarelos" foram às ruas neste 1º de maio para exigir melhoria dos direitos trabalhistas durante a pandemia da Covid-19 edit

Sputnik Brasil - Policiais lançaram gás lacrimogêneo contra partidários do movimento dos "coletes amarelos" que se reuniram para uma manifestação do feriado do 1º de Maio em Paris neste sábado (1º).







A polícia usou gás lacrimogêneo e começou a dispersar os manifestantes depois que eles começaram a atirar garrafas e fogos de artifício contra as forças de segurança.

A violência explodiu depois que um grupo de 200 manifestantes à frente de uma multidão começou a quebrar vitrines de lojas e propriedades públicas.

A polícia informou que as forças policiais dispersaram a multidão e a manifestação retomou seu curso. Pelo menos cinco prisões foram feitas e 27 policiais ficaram feridos.

