Polícia detém mais de 5,5 mil em protestos na Rússia

247 - A polícia deteve mais de 2 mil pessoas, neste domingo (27), em 48 cidades durante protestos contra a ação militar da Rússia na Ucrânia. Agora são mais de 5.500 pessoas presas desde a última quinta-feira (24), quando tropas russas começaram a entrar em solo ucraniano. Os números sobre a quantidade de presos foram divulgados pelo monitor OVD-Info.

O Ministério do Interior da Rússia havia dito aos russos que "se abstenham de protestos não autorizados". Caso contrário, podem ser "presos e responsabilizados".

Outras cidades da Europa tiveram protestos contra a ação militar russa, como Berlim e Frankfurt, na Alemanha, Atenas, na Grécia, Londres (Inglaterra), Genebra (Suíça), Helsinque (Finlândia). Sydney (Austrália) também registrou manifestações.

O governo da Ucrânia, comandado pelo presidente Volodymyr Zelensky, informou neste domingo (27) que concordou em ir até a fronteira do país com Belarus para negociar um possível cessar-fogo com a Rússia, do presidente Vladimir Putin.

Uma delegação ucraniana já deixou Kiev, capital do país, com destino à cidade de Gomel, em Belarus.

A Rússia tenta barrar a entrada na Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência em algumas regiões da Europa.

