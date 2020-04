Polícia dos EUA encontra 17 corpos com suspeita de coronavírus empilhados em geladeira de asilo

Segundo a polícia da cidade de Andover, localizada em Nova Jersey (EUA), os corpos estavam empilhados no galpão do Andover Subacute, um dos maiores asilos de idosos do estado edit

247 - A polícia da cidade de Andover, localizada em Nova Jersey (EUA) , encontrou 17 corpos empilhados no galpão do Andover Subacute, um dos maiores asilos de idosos do estado. A polícia chegou ao local por meio de uma denúncia anônima, realizada após um dos corpos ficar aparente. A suspeita é que as vítimas tenham falecido por complicações relacionadas à covid-19.

A denúncia foi feita no último sábado (11), mas os agentes só foram ao local na segunda-feira. Ao chegarem ao abrigo, os policiais encontraram os 17 corpos dentro de um necrotério que funcionava no local e que possuís capacidade para acomodar apenas quatro cadáveres.

As 17 vítimas estão relacionadas a outros 68 óbitos registrados no Andover Subacute and Rehabilitation Center I e II, incluindo duas enfermeiras que trabalhavam no local. Ao todo, 26 testes realizados nas pessoas que faleceram deram positivo para o novo coronavírus.

Entre os pacientes que permanecem internados nos abrigos, 76 testaram positivo para a infecção, além de 41 funcionários.

