Polícia dos EUA encontra corpo de ativista do Black Lives Matter que estava desaparecida há 9 dias

Oluwatoyin Salau, líder do movimento no estado da Flórida, foi vista pela última vez em 6 de junho, quando tuitou contando que havia recebido uma carona para ir a uma igreja edit

Fórum - A ativista estadunidense Oluwatoyin Salau, que estava desaparecida há 9 dias, teve seu corpo encontrado nesta segunda-feira (15), na cidade de Tallahassee, capital do estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Salau era uma das representantes do movimento “Black Lives Matter” (“Vidas Negra Importam”) no seu estado, e havia sido vista pela última vez no dia 6 de junho.

A última manifestação de Salau antes do seu desaparecimento foi em uma série de tuítes, no qual ela contou que um homem negro dirigindo uma caminhonete branca, modelo Chevrolet Silverado, a parou na rua e ofereceu carona até uma igreja próxima, onde ela havia deixado vários de seus pertences.

