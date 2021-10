Polícia encontra restos mortais do namorado da influencer Gabby Petito

De acrodo com o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, os restos mortais encontrados na quarta (20) em um parque da Flórida eram mesmo de Brian Laundrie, noivo da influencer Gabby Petito edit

Metrópoles - O FBI confirmou, nesta quinta-feira (21/10), que o corpo encontrado em um parque da Flórida era mesmo de Brian Laundrie, noivo da influencer Gabby Petito, influenciadora morta por estrangulamento. Jornais dos Estados Unidos divulgaram a notícia que põe fim a uma série de buscas ao jovem, desaparecido havia cinco semanas.

Ainda de acordo com a imprensa norte-americana, os policiais foram à casa da família de Laundrie para informar a morte do noivo de Petito. A rede americana CNN diz que o reconhecimento foi feito por arcada dentária. Na tarde dessa quarta (20/10), os agentes já haviam encontrado pertences do rapaz como uma mochila e um notebook.

