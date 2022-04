Polícia investiga incêndio em igreja ortodoxa russa em Paris

Apoie o 247

ICL

PARIS (Reuters) - A polícia francesa iniciou uma investigação sobre a causa de um incêndio que atingiu uma pequena igreja ortodoxa russa de Paris no domingo de Páscoa, informou o Corpo de Bombeiros da capital francesa.

Cerca de 60 bombeiros foram enviados à igreja em 17 de abril para apagar o incêndio que irrompeu em Saint-Seraphin-de-Sarov, no 15º arrondissement (distrito) de Paris, disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros. Houve grandes danos, mas não houve vítimas.

Especialistas da polícia de Paris estavam agora investigando se o incêndio foi acidental ou se o fogo foi provocado intencionalmente, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os danos são muito significativos", informou a igreja em sua página no Facebook. "As antiminas (pano do altar) e o epitáfio (imagem de Cristo) estão intactos. Quase todo o resto queimou".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, vários estabelecimentos associados à Rússia na França, incluindo um centro de artes russo em Paris, têm sido alvo de atos de vandalismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE