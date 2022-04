Polícia multa Boris Johnson e seu ministro Rishi Sunak por festas em Downing Street durante lockdown

Apoie o 247

PressTV - O governo britânico disse que o primeiro-ministro, Boris Johnson, e seu ministro das Finanças, Rishi Sunak, serão multados pela polícia por comparecerem a festas em Downing Street durante os bloqueios do Covid-19.



Um comunicado do governo confirmou na terça-feira que os dois receberam a notificação das multas da polícia britânica.



Alguns relatos da mídia disseram que a esposa do primeiro-ministro, Carrie Johnson, também receberia uma multa fixa.



A Polícia Metropolitana de Londres (Met) disse anteriormente em comunicado que mais de 50 avisos de multa fixa foram emitidos até terça-feira. “A investigação sobre alegações de violações dos regulamentos Covid-19 em Whitehall e Downing Street continua a progredir”.



Downing Street tem se recusado a dizer que a emissão das multas representa prova de criminalidade. Dois ministros do gabinete, o secretário de Justiça, Dominic Raab, e a secretária de Comércio Internacional, Anne-Marie Trevelyan, admitiram que as penalidades significavam que as leis foram quebradas.



Em resposta aos desenvolvimentos, o líder dos democratas liberais Ed Davey disse: "Essas multas expõem a escala chocante da criminalidade no número 10 de Boris Johnson".



"A polícia agora destruiu completamente as alegações de Johnson de que nenhuma lei foi quebrada. Ele não pode ser confiável e não pode continuar como primeiro-ministro. Se Boris Johnson não renunciar, os parlamentares conservadores devem lhe mostrar a porta", disse ele.

O líder trabalhista, Sir Keir Starmer, e a primeiro-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disseram que o primeiro-ministro e Sunak devem renunciar.



O grupo Famílias Enlutadas da Covid-19 pela Justiça disse que “simplesmente não há como o primeiro-ministro ou o chanceler continuarem”.



Mas o líder conservador escocês Douglas Ross, que em um momento pediu a renúncia do primeiro-ministro, disse que "não seria certo" que Johnson fosse embora enquanto há uma guerra na Ucrânia.

Johnson havia insistido anteriormente que "as diretrizes eram seguidas o tempo todo". Mais tarde, o primeiro-ministro pediu desculpas por participar de uma das festas no jardim de Downing Street em maio de 2020, mas insistiu que acreditava que tinha sido um evento de trabalho.

