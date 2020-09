Polícia prende sete “suspeitos” de envolvimento com atentado a faca em Paris

247 - A polícia de Paris prendeu sete pessoas suspeitas de envolvimento no ataque a faca que deixou dois feridos próximo ao antigo escritório da revista satírica Charlie Hebdo, na sexta-feira, 25. A agressão coincidiu com o julgamento dos autores do atentado terrorista contra o semanário, que deixou 12 mortos em 2015.

As vítimas não correm risco de vida e são um homem e uma mulher, funcionários da agência de notícias e produtora de TV Premières Lignes, localizada no mesmo prédio da antiga redação da Charlie Hebdo. À BFMTV, Luc Hermann, codiretor da agência, disse que ambos foram feridos pela mesma pessoa e ainda não trabalhavam para o veículo em 2015.