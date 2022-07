Polícia prende suspeito de ataque durante desfile de 4 de Julho que matou 6 pessoas nos EUA

Apoie o 247

HIGHLAND PARK, Illinois, 4 de julho (Reuters) - A polícia anunciou que capturou um suspeito em um tiroteio na segunda-feira que matou seis pessoas e feriu mais de 36, quando um homem com um rifle de alta potência abriu fogo de um telhado em uma do desfile de julho no subúrbio de Highland Park, em Chicago.

A polícia confirmou que capturou Robert E. Crimo III, de 22 anos, que era da região.

A polícia pode ser vista cercando um carro e, em seguida, Crimo saindo do veículo com as mãos levantadas, de acordo com um vídeo da afiliada de Chicago da ABC News. Crimo está deitado no chão antes que a polícia o leve sob custódia.

As acusações serão apresentadas, disse a polícia de Highland Park.

O tiroteio fez com que as crianças abandonassem os triciclos e os pais corressem em busca de segurança com seus filhos, transformando uma demonstração cívica de patriotismo em uma cena de caos em pânico.

"Parecia fogos de artifício", disse o médico aposentado Richard Kaufman, que estava do outro lado da rua de onde o atirador abriu fogo, acrescentando que ouviu cerca de 200 tiros.

"Foi um pandemônio. Uma debandada. Bebês estavam voando no ar. As pessoas estavam mergulhando para se proteger", disse ele. "As pessoas estavam cobertas de sangue tropeçando umas nas outras."

A polícia não tinha um motivo para o tiroteio.

Mais de 36 pessoas ficaram feridas, principalmente por tiros, disse Jim Anthony, porta-voz do NorthShore University HealthSystem. As 26 vítimas levadas para o hospital de Highland Park tinham entre 8 e 85 anos, disse Brigham Temple, médico do pronto-socorro.

O New York Times nomeou um dos mortos como Nicolas Toledo, de 76 anos, que estava em uma cadeira de rodas e não queria participar do desfile, mas suas deficiências exigiam que ele estivesse perto de alguém em tempo integral e sua família não queria participar. perder o evento.

"Estávamos todos em choque", disse sua neta Xochil Toledo. "Achamos que era parte do desfile".

Pelo menos um dos mortos era mexicano, disse um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores mexicano no Twitter.

O tiroteio vem com a violência armada fresca na mente de muitos americanos, depois que um massacre em 24 de maio matou 19 crianças em idade escolar e dois professores em uma escola primária em Uvalde, Texas, que se seguiu a um ataque em 14 de maio que matou 10 pessoas em um supermercado. em Buffalo, Nova York.

Crianças acenando bandeiras americanas, andando de triciclo ou desfrutando de um passeio em uma carroça puxada por adultos congelaram enquanto as pessoas na multidão gritavam enquanto tiros soavam, mostrou um vídeo nas mídias sociais.

Um vídeo de celular, visto mas não verificado pela Reuters, gravou o que parecia ser cerca de 30 tiros rápidos, uma pausa e depois outros cerca de 30 tiros. Entre as duas rajadas, ouve-se uma mulher dizendo do lado do percurso do desfile: "Meu Deus, o que aconteceu?"

O Gabinete do Xerife do Condado de Lake postou um pôster online de procurado de Crimo, mostrando um homem barbudo de rosto fino com tatuagens no rosto e no pescoço. Ele disse que ele pesava 120 libras (54 kg) e tinha 5 pés e 11 polegadas (1 metro e 80 cm) de altura.

Crimo parece ter publicado várias músicas de rap feitas por ele mesmo usando o nome artístico do artista "Awake The Rapper".

Um vídeo de Awake The Rapper mostra um desenho de uma figura de palito segurando um rifle na frente de outra figura espalhada no chão.

O YouTube encerrou recentemente uma conta de usuário associada, depois que a polícia chamou Crimo. Os vídeos de rap mostram um homem parecendo Crimo. Um porta-voz do YouTube não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A polícia disse que o tiroteio ocorreu do telhado de uma empresa que o atirador alcançou através de uma escada de beco anexada ao prédio que não era segura.

O presidente Joe Biden disse que ele e sua esposa Jill ficaram "chocados com a violência armada sem sentido que mais uma vez trouxe tristeza a uma comunidade americana neste Dia da Independência".

Biden disse que "agravou a polícia federal para ajudar na busca urgente pelo atirador".

Em sua declaração, Biden se referiu à legislação bipartidária de reforma de armas que ele assinou recentemente, mas disse que muito mais precisa ser feito e acrescentou: "Não vou desistir de lutar contra a epidemia de violência armada".

'MUITO TRAUMATIZANTE'

Amarani Garcia, que estava no desfile com sua filha pequena, disse à afiliada local da ABC que ouviu tiros, depois uma pausa para o que ela suspeitava estar recarregando e depois mais tiros.

Havia "pessoas gritando e correndo. Foi realmente traumatizante", disse Garcia. "Eu estava muito apavorada. Eu me escondi com minha filha na verdade em uma lojinha. Isso só me faz sentir que não estamos mais seguros."

O vídeo de mídia social mostrou uma banda marchando de repente saindo da formação e fugindo, e outras imagens de pessoas deixando seus pertences para trás enquanto buscavam segurança.

"Todo mundo estava correndo, se escondendo e gritando", disse a produtora digital da CBS 2, Elyssa Kaufman, que estava no local.

Uma nativa de Highland Park, de 36 anos, que queria ser identificada apenas como Sara, disse à Reuters que participou do desfile anual na maioria dos anos desde a infância.

"Nem cinco minutos depois, muito pouco depois, a polícia e os bombeiros fizeram parte do desfile, ouvi 'pop, pop, pop, pop, pop'", disse ela, acrescentando que primeiro pensou que eram mosquetes algumas vezes. usado em desfiles.

"Olhei e não havia mosquetes. O estouro não parou... de novo foi 'pop, pop, pop, pop, pop' e eu me virei e disse 'isso são tiros, corra!'”

A população de Highland Park é de 30.000 habitantes e quase 90% de brancos, de acordo com o US Census Bureau. Cerca de um terço da população é judia, de acordo com a Agência Telegráfica Judaica.

O tiroteio provavelmente reacenderá o debate americano sobre o controle de armas e se medidas mais rígidas podem evitar tiroteios em massa que acontecem com tanta frequência nos Estados Unidos.

Após os tiroteios em Uvalde e Buffalo, o Congresso aprovou no mês passado sua primeira grande reforma federal de armas em três décadas, fornecendo financiamento federal a estados que administram leis de "bandeira vermelha" destinadas a remover armas de pessoas consideradas perigosas.

Não proíbe a venda de fuzis de assalto ou revistas de alta capacidade, mas dá alguns passos na verificação de antecedentes, permitindo o acesso a informações sobre crimes significativos cometidos por jovens.

