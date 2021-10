Polícia revela causa da morte da influenciadora Gabby Petito

Apoie o 247

247 - Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (12), a polícia revelou a causa da morte da influenciadora Gabby Petito, de 22 anos. De acordo com o chefe do departamento legista do condado de Teton, Brent Blue, a autópsia e os exames toxicológicos mostraram que ela foi estrangulada. A informação é do portal MSN.

Logo após o corpo de Gabby ser encontrado no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming (EUA), em 19 de setembro, as autoridades já vinham tratando o caso como homicídio, mas ainda precisavam aprofundar as investigações. Embora tenha dito que não está autorizada a dar maiores informações, a polícia confirmou que ela não estava grávida.

Brian Laundrie, ex-noivo da influenciadora, segue com paradeiro desconhecido. Ele não foi acusado pelo crime, mas pode ser preso porque teria usado um cartão bancário dela depois de seu desaparecimento, o que é contra a lei.

Os dois viajavam pelos Estados Unidos em uma van e Gabby documentava boa parte da aventura em suas redes sociais.

