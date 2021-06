Polícia usa munições letais para reprimir protestos na Colômbia, diz ONG (vídeos)

“Os policiais têm repetidamente dispersado manifestações pacíficas de forma arbitrária e usado força excessiva e muitas vezes brutal, incluindo munição letal”, diz informe da ONG de direitos humanos Humans Right Watch edit

247 - O diretor para as Américas da ONG de direitos humanos Humans Right Watch, José Miguel Vivanco, em novo informe sobre os protestos que ocorrem contra a política neoliberal do governo Ivan Duque na Colômbia, declarou que, durante a repressão, a polícia tem usado munição letal contra os manifestantes.

“Os policiais têm repetidamente dispersado manifestações pacíficas de forma arbitrária e usado força excessiva e muitas vezes brutal, incluindo munição letal”, diz informe da ONG.

#Video Marcha avanza por la carrera 33 de Bucaramanga en sentido norte - sur, sobre los dos carriles. A esta hora pasa por la clínica Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/3yRk4stOBP June 9, 2021

Nos informan que ESMAD está utilizando a las mujeres Policías como escudos humanos, en violenta intervención sobre la 26 en Bogotá. #ParoNacional9J🚨 pic.twitter.com/TmbT2k9sLV — Colombia Informa (@Col_Informa) June 9, 2021

#ParoNacional9J ✊🏽| Integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT-, hacen presencia en Bogotá en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH-, y el Comité Nacional De Paro -CNP-, ante las violaciones de DDHH y el DIH en el Paro Nacional. pic.twitter.com/55dTsHAZlx — Colombia Informa (@Col_Informa) June 9, 2021

Toma a Bogotá: a esta hora se registran enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes en la calle 26 con carrera 100.



Minuto a minuto >> https://t.co/HOpjfkn9fa pic.twitter.com/XpGlEOQHOg June 9, 2021

Toma a Bogotá: a esta hora se registran enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes en la calle 26 con carrera 100.



Minuto a minuto >> https://t.co/HOpjfkn9fa pic.twitter.com/XpGlEOQHOg — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) June 9, 2021

#ParoNacional9J🚨| Desde Popayán nos reportan intervención del ESMAD desde hace casi 3 horas. Se registran varios heridos, cerca de las instalaciones de la Universidad del cauca pic.twitter.com/F6jyR9vV3n — Colombia Informa (@Col_Informa) June 9, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.