Policiais que torturaram e mataram homem negro em Nova York são suspensos

Os sete oficiais envolvidos na morte de Daniel Prude estão sendo investigados. Nas imagens, é possível ver que os policiais brancos o mantêm nu e ajoelhado, e depois ele é asfixiado com uma bolsa de plástico edit

Revista Fórum - A prefeitura da cidade de Rochester, no estado de Nova Iorque, anunciou a suspensão dos sete oficiais de polícia brancos que estão envolvidos no caso da morte de Daniel Prude, um homem negro que morreu após ação abusiva da polícia, na que ele foi humilhado, torturado e asfixiado.

O caso aconteceu em 23 de março, na cidade do interior do estado de Nova York, mas a família só teve acesso aos vídeos das câmeras da polícia nesta semana, e decidiu divulgá-los – o equipamento de filmagem preso ao corpo dos agentes é norma no estado.

Nas imagens, é possível ver que os policiais brancos algemam Daniel Prude depois de deixá-lo nu e ajoelhado no meio da rua, em uma noite de neve. Em seguida, ele é asfixiado com uma bolsa de plástico em sua cabeça, enquanto os policiais à sua volta riem da cena.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.