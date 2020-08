Policiais retiram algemas de Jacob Blake e deixam hospital onde ele está internado, informa advogado

247 - Após o pai de Jacob Blake denunciar que seu filho estaria algemado ao leito do hospital, a polícia de Kenosha, no estado de Wisconsin, Estados Unidos, respondeu que o paciente estava sob custódia devido a mandados de prisão anteriores. No entanto, o advogado da vítima antecipou à imprensa americana neste sábado (29) que os mandados foram cancelados e que os oficiais que protegiam Blake haviam deixado o hospital. A informação é do jornal O Globo.

Blake, um homem negro, está paralisado da cintura para baixo em decorrência da ação de um policial branco. A vítima foi baleada sete vezes pelas costas, diante dos filhos, enquanto tentava entrar em seu próprio carro, sem apresentar ameaça.

O pai de Blake contou à reportagem na sexta-feira (28) que falou com o filho no hospital, na quarta-feira (26), mas que não conseguiram conversar muito por causa dos efeitos dos medicamentos para controle de dores corporais. “Meu filho está lutando pela sua vida” disse.

