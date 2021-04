Policial que matou jovem negro nos EUA é presa e irá responder por homicídio culposo

Policial que matou o afro-americano Daunte Wright, de 20 anos, perto de Minneapolis foi presa e será acusada de homicídio culposo. Ela afirmou ter confundido sua arma de serviço com um taser. O caso gerou três noites de protestos edit

Sputnik - A policial que matou um jovem negro perto de Minneapolis foi presa e será acusada de homicídio culposo, informou o Bureau of Criminal Affairs, que está supervisionando a investigação.

"Kim Potter foi levada sob custódia por volta das 11h30, horário local e será transferida para a cadeia do condado de Hennepin por homicídio culposo... Ainda hoje", informou nesta quarta-feira o escritório, segundo noticiou a AFP.

A policial de 48 anos abriu fogo no domingo (11) no Brooklyn Center contra o afro-americano Daunte Wright, de 20 anos. Ela então afirmou ter confundido sua arma de serviço com sua arma taser elétrica. O caso gerou três noites de manifestações pontuadas por violência.

​Apesar do estabelecimento de um toque de recolher e reforços significativos, uma tensa situação ainda opôs ativistas contra a polícia na noite de terça-feira (13), e 78 pessoas foram presas.

A família de Wright tomou conhecimento da decisão do promotor nesta quarta-feira (14), mas criticou as justificativas da policial: "Um policial com 26 anos de experiência sabe a diferença entre um taser e uma arma de fogo", declarou o advogado da família Ben Crump em um comunicado.

"Continuaremos lutando para obter justiça para Daunte, sua família e todas as pessoas negras marginalizadas. Não vamos parar até que tenhamos conseguido reformas reais na polícia e no judiciário", continuou Crump.

