Política armamentista de Bolsonaro tornou o Brasil o 4º exportador mundial de armas e munições

247 - O Brasil registrou um aumento de 30% no volume de armas exportadas em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, e movimentaram mais de US$ 1,3 bilhão, contra US$ 915 milhões do ano anterior. Os dados constam de um relatório da consultoria britânica Omega Research Foundation em apoio às ONGs Justiça Global e Instituto Sou da Paz.

De acordo com o jornal O Globo, o documento aponta que o Brasil se tornou o quarto maior exportador mundial de armas de fogo e munições reais, atrás apenas dos Estados Unidos, Itália e Alemanha. Em toda a América do Sul, nenhum outro país exporta ou importa mais armamentos, letais ou não letais, que o Brasil.

O relatório destaca, ainda, que a indústria armamentista manteve ao menos 73 reuniões com integrantes do governo Bolsonaro nos primeiros 16 meses da atual gestão.As vendas internacionais, porém, são questionadas pelo estudo já que também envolvem países com histórico de violações dos direitos humanos, como o Bahrein e o Iêmen.

“É preciso haver transparência, para que haja supervisão. Mais informações sobre licenças solicitadas, autorizadas e negadas precisam ser tornadas públicas. Recomendamos a publicação periódica de relatórios de atividades sobre a importação e exportação de equipamentos de segurança e de assistência técnica. Esses relatórios devem incluir informações sobre o número de solicitações recebidas, os itens envolvidos, o país de destino e o usuário final previsto, a decisão tomada em relação a cada solicitação e o valor total da transferência”, disse o pesquisador britânico Matthew McEvoy à reportagem.

