Política chilena comemora ida ao segundo turno com camiseta de Sócrates, do Corinthians

Karina Oliva é do partido Comunes, de esquerda. Ela vai disputar o governo da Região Metropolitana de Santiago com Claudio Orrego, do partido Democracia Cristiana, no próximo dia 13 de junho edit

247 - Karina Oliva, candidata a governadora da Região Metropolitana de Santiago, no Chile, postou foto com camiseta do ex-jogador Sócrates, craque do Corinthians e da Seleção Brasileira na década de 1980 e chefe da Democracia Corinthiana.

A foto foi postada nas redes sociais da política, que comemorou a ida ao segundo turno nas atuais eleições chilenas com a estampa do jogador.

Con Socrates a todas!

Fútbol y Democracia ✊ May 11, 2021

Ela é do partido Comunes. A cientista política vai disputar o cargo com Claudio Orrego, do partido Democracia Cristiana, no próximo dia 13 de junho.

Eleições no Chile

A direita foi derrotada no Chile conservador. A Frente Ampla, independentes de esquerda e o Partido Comunista elegeram mais da metade dos governadores, prefeitos e vereadores.

Na importante eleição dos Constituintes, para uma nova constituição no Chile, a direita, que se apresentava com uma lista única, ficou muito aquém de obter um terço das 155 cadeiras da Assembleia Constituinte no Chile, que será dominada por independentes, que terão 48 membros no órgão (31%).

O Partido Comunista e a Frente Ampla, grupo de partidos e movimentos que nasceram dos protestos universitários de 2011, obtiveram 28 eleitos (28.1%), enquanto a oposição moderada teve 25 eleitos (16.1%). O bloco governista teve apenas 37 eleitos (23.9%). O grupo se reunirá a partir de junho.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.