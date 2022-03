Política de abertura da China não mudará, diz premiê chinês

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O premiê chinês, Li Keqiang, disse na sexta-feira (11) que a política de abertura do país não mudará, assim como o "curso do Rio Yangtzé e Rio Amarelo não pode ser invertido".

Independentemente de como as circunstâncias internacionais mudarem, a China manterá o rumo de maior abertura, disse Li em uma entrevista coletiva após o encerramento da quinta sessão da 13ª Assembleia Popular Nacional.

"Se houver alguma mudança, levará a uma maior abertura da China para as trocas, o comércio e o investimento internacionais", disse o premiê. "Qualquer coisa que conduza à expansão da abertura de alto nível tentaremos aproveitar."

A economia da China é profundamente integrada ao mundo, disse Li. As importações e exportações de bens contribuem para mais de um terço do produto interno bruto da China, e o país é o segundo maior mercado de importação do mundo há dez anos consecutivos. A China também tem sido o maior comerciante de mercadorias nos últimos cinco anos.

Visto que a economia ainda está continuamente melhorando, a China tem um enorme potencial e amplo espaço para o crescimento de todos os tipos de investimento, disse o premiê, prometendo condições equitativas para todos os tipos de negócios, independentemente de serem nacionais ou financiados por estrangeiros.

Com a entrada em vigor do acordo de Parceria Econômica Abrangente Regional, o maior acordo comercial do mundo, a China aproveitará a oportunidade para impulsionar o livre comércio e se manter um destino popular para investimentos estrangeiros, disse ele.

Como mais de 40 anos de abertura trouxeram benefícios mútuos para a China e o mundo, Li descreveu a política como uma "porta de oportunidade". A China não vai e não deve fechá-la, acrescentou.

