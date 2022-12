Política externa da China promove a paz e desenvolvimento comum, diz porta-voz sobre artigo de Olaf Scholz

Chanceler Mao Ning fez as observações em uma coletiva de imprensa regular ao responder a uma pergunta sobre as opiniões do chanceler alemão edit

Rádio Internacional da China (CRI) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, divulgou recentemente um artigo na revista Foreign Affairs alegando que a ascensão da China não é motivo para isolar o país nem desculpa para restringir a cooperação com a segunda maior economia do mundo. Olaf Scholz também discordou de uma nova guerra fria e eventual confronto entre a China e os Estados Unidos.

Na coletiva desta terça-feira (6), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, comentou que a parte chinesa tomou nota das afirmações do chanceler alemão.

“Como o presidente Xi Jinping salientou durante o encontro com Scholz, a China tem se empenhado em promover a paz mundial com seu próprio desenvolvimento, e os desenvolvimentos chinês e do mundo estão interligados e são mutuamente benéficos”, disse a diplomata. Mao Ning acrescentou que os fatos já promovem o desenvolvimento chinês como força motriz da paz mundial e do crescimento global.

A porta-voz assinalou que isolar a China e restringir a cooperação não correspondem aos interesses de nenhuma das partes. No mundo atual, a tendência da globalização econômica é irreversível e a reciprocidade dos benefícios é almejada por todos.

“A China tem persistido em princípios diplomáticos de defender a paz mundial e alcançar o desenvolvimento comum”, ressaltou Mao Ning, enfatizando ainda que o país está empenhado em desenvolver cooperações amigáveis com todos os outros países.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Patrícia Comunello

