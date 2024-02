Política externa de Biden é um 'desastre', diz presidente da Câmara dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - A política externa do presidente dos EUA, Joe Biden, tem sido um desastre, disse Mike Johnson, o presidente da Câmara dos Representantes, ao canal de TV Fox News.

"A política externa de Biden é um desastre. Todo mundo sabe que é tão perigosa, porque demonstramos fraqueza na arena mundial", disse ele. De acordo com Johnson, tal política da administração americana leva a que ela "convida à agressão".

"É por isso que todos os nossos adversários em todo o mundo agem de forma tão provocante", acrescentou, salientando que sob a administração do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, isso não acontecia.

Vale destacar que na tarde desta sexta-feira (2), às 18h00 na hora de Brasília, os EUA atingiram mais de 85 alvos pertencentes ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) e outras formações associadas a ele no Iraque e na Síria em retaliação ao recente ataque à base militar norte-americana na Jordânia, relatou o Comando Central (CENTCOM) dos Estados Unidos.

