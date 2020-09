Política internacional de Bolsonaro é 'primitiva e ideologizada', afirma chanceler da Venezuela

Sputnik - "Vozes coerentes estão surgindo no Poder Legislativo brasileiro. Além da política externa primitiva e ideologizada de Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo, somos povos irmãos. Seremos capazes de consolidar a boa vizinhança, queiram ou não em Washington", destacou Arreaza.

Mota informou em carta a Bolsonaro que pedirá ao Superior Tribunal Federal (STF) o afastamento do chanceler brasileiro e afirma que são preocupantes as "crescentes hostilidades da parte do Chanceler Ernesto Araújo para com o governo da Venezuela".

Bolsonaro reconheceu o autodeclarado presidente Juan Guaidó como dirigente legítimo da Venezuela, assim como os Estados Unidos. A medida provocou o rompimento diplomático entre Brasília e Caracas.

Desde então, o presidente Nicolás Maduro tem chamado o Brasil a estabelecer um canal de diálogo, mas exige seu reconhecimento como chefe de Estado. Até o momento, o diálogo não foi estabelecido.

