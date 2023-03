Apoie o 247

Sputnik - O envio de tropas da Otan para a Ucrânia pode levar à Terceira Guerra Mundial, escreveu no Twitter Geoffrey Young, político democrata dos Estados Unidos e candidato a governador de Kentucky.

"É melhor esses 'países ocidentais' pensarem mais uma vez antes de fazer algo semelhante. A seguir é melhor pensarem de novo. É uma loucura. Isso pode levar à destruição pela Rússia de qualquer país que enviar tropas; ou poderia levar a uma guerra nuclear que poderia matar todos na Terra", alertou o político dos EUA.

Anteriormente, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse que os líderes ocidentais estão muito próximos de iniciar discussões sobre o envio de tropas aliadas para a Ucrânia.

Em meados de fevereiro, o premiê húngaro comparou os países europeus a "lunáticos no telhado" que estão constantemente à beira da guerra com a Rússia. Em particular, ele alertou, que a assistência às autoridades de Kiev poderia eventualmente levar ao envio de "tropas de paz".

Moscou, por sua vez, tem repetidamente afirmado que a assistência militar ocidental não augura nada de bom para a Ucrânia e apenas prolonga o conflito.

