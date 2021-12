Político republicano dos EUA denuncia que cúpula de Biden mina a democracia

Apoie o 247

247 - A cúpula do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenta minar a democracia no mundo com sua política externa intervencionista, disse Ron Paul, um ex-congressista republicano do Texas. Em comentário publicado pelo site digital antiwar.com sob o sugestivo título "A 'Cúpula da Democracia' de Biden é uma piada", o político se pronunciou sobre o evento virtual que a Casa Branca está preparando para os dias 9 e 10 de dezembro.

Ele observou que a suposta meta de reunir “líderes do governo, da sociedade civil e do setor privado para definir uma agenda afirmativa para a renovação democrática e para enfrentar as maiores ameaças que as democracias enfrentam hoje por meio da ação coletiva” é uma piada. “Não se trata de promover a democracia, mas de miná-la”, disse ele.

“Os países cujos líderes eleitos seguirem as ordens dos Estados Unidos – ignorando os desejos dos que os elegeram – serão agraciados com um convite para este evento ‘virtual’”, disse ele.

“Nações que aplicam uma política interna e externa independente das demandas do Departamento de Estado e da CIA dos Estados Unidos não podem jogar na caixa de areia de Washington”, comentou o também candidato do Partido Libertário à presidência em 1988. Segundo ele, o evento apresenta “através da mesquinhez um enfoque infantil.” É como a história do rei nu. Nenhum dos bajuladores líderes estrangeiros agraciados com um convite para o banquete ousa apontar que Washington se dedica a minar a democracia no exterior, e não a promovê-la, denunciou Paul.

Observou que a única coisa que seu país está exportando atualmente são planos para derrubar governos eleitos. Para Washington, democracia significa “você escolhe quem nós mandamos você escolher”.

Paul acrescentou em sua avaliação que a intervenção de Washington no exterior é sempre por seu próprio objetivo.

Ele perguntou e respondeu: “Está mais para uma cúpula de propaganda. Que piada!”, concluiu.

