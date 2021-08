Políticos estadunidenses repetem declaração hipócrita sobre Hong Kong

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que, conforme a ordem do presidente estadunidense sobre o “adiamento da partida forçada”, o país fornecerá “portos seguros” para os que temem voltar para Hong Kong edit

Rádio Internacional da China - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou na última quinta-feira (5) nas redes sociais que, conforme a ordem do presidente estadunidense sobre o “adiamento da partida forçada”, o país fornecerá “portos seguros” para os que temem voltar para Hong Kong.

A Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEM) voltou ao caminho de desenvolvimento e prosperidade desde a implementação da Lei sobre a Salvaguarda da Segurança Nacional, há mais de um ano. Porém, da publicação de chamados alertas comerciais relativos a Hong Kong e imposição de sanções contra várias autoridades chinesas, até a promulgação da ordem que adia em 18 meses a repatriação de alguns habitantes de Hong Kong, o que a parte estadunidense quer é amparar os reacionários, colocar Hong Kong em perigo e perturbar o desenvolvimento da China.

De acordo com o esclarecimento do governo central da China, a Lei de Segurança Nacional é destinada a quatro tipo de crimes: secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras. O chamado “fornecimento de portos seguros” proposto por alguns norte-americanos é, na verdade, abrigar os que perturbam a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong e associar-se à violência e ao crime.

Os residentes de Hong Kong concordam que a Lei de Segurança Nacional defende os interesses da região e o bem-estar dos cidadãos. Também a consideram como a melhor garantia para todos os direitos legítimos e liberdades dos cidadãos de Hong Kong e estrangeiros que ali residem.

Ao contrário da opinião pública, alguns políticos estadunidenses repetem várias vezes a declaração hipócrita de “estar em linha com os habitantes de Hong Kong”, o que revela sua intenção de prejudicar a região.

Será melhor que esses políticos cumpram seus deveres e ofereçam “portos seguros” à população norte-americana que estão sofrendo com a pandemia e todos os tipos de problemas sociais.