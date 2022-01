Políticos lituanos devem acordar do sonho de usar Taiwan para conter a China, diz mídia chinesa

A Lituânia tem sofrido perdas na economia após ter aprovado a instalação da chamada representação do país em Taiwan, violando a relação diplomática com a China edit

Rádio Internacional da China - De acordo com a agência Reuter e outras mídias, empresas lituanas e aquelas com o investimento dos países europeus na Lituânia sofreram grandes perdas econômicas devido à tensão do país com a China. Empresários preveram que a perda de todo o setor pode chegar até centenas de milhões de euros. As empresas se queixam por serem sacrificadas pelo governo e pedem pela renormalização das relações bilaterais.

Em novembro do ano passado, o governo da Lituânia aprovou a instalação da chamada representação do país em Taiwan, violando o princípio de Uma só China e interferindo grosseiramente nos assuntos internos da China. O ato lituano foi uma atração da sua promessa política incluída no comunicado de estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Em resposta ao erro da parte lituana, a China realizou um contraataque racional, sendo medidas justas correspondentes às regras da OMC e da defesa da soberania nacional. A Lituânia deve assumir todas as consequências.

Fatos provam que alguns políticos lituanos anti-China prejudicaram tanto as empresas nacionais quanto as empresas estabelecidas com capital estrangeiro. Há informações de que várias grandes empresas na Lituânia estão planejando abandonar os negócios no país e mudar sua produção para outros países.

Uma enquete do final do ano passado mostra que a taxa de confiança do povo lituano em seu governo já caiu para 17,3%, chegando ao nível mais baixo desde a fundação do país. Sob pressão nacional, um dos promotores da instalação da representação de Taiwan e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento lituano, Žygimantas Pavilionis, foi obrigado a renunciar. O chanceler da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, também está sob pressão de demissão.

Os políticos lituanos devem estar cientes de que a reunificação da China é uma tendência imparável e a determinação e vontade firme do povo chinês para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial não podem ser subestimadas. Qualquer tentativa de aproveitar Taiwan para conter a China será fadada ao fracasso.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Erasto Santos Cruz

