TASS - As tendências para politizar a atividade o trabalho dos conselhos especializados do G20, particularmente o Conselho de Ministros da Saúde, são inaceitáveis, pois colocam em risco as responsabilidades de desenvolver a arquitetura global da saúde, disse o ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko.

“Gostaria de salientar que assistimos a tendências ​​à politização do trabalho dos conselhos especializados do G20, em particular do Conselho de Ministros da Saúde, o que é inaceitável e invalida os acordos alcançados. Corremos o risco de não alcançar nossos objetivos de fortalecer a arquitetura global de saúde e alcançar o mais alto nível de saúde global", disse Murashko.

O ministro da Saúde da Rússia também afirmou que seu país "se opõe fortemente" às ​​críticas dirigidas à operação militar especial da Rússia pelos países do G20. "A operação teve como objetivo proteger as pessoas que não reconheceram o golpe anticonstitucional em Kiev em 2014 e foram submetidas a agressões militares nos últimos oito anos", disse ele.

