Polônia acusa Alemanha de obstruir sanções à Rússia

RT - A Alemanha é um obstáculo na imposição de sanções severas à Rússia e tem ajudado o país a se tornar mais forte há décadas, disse o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira.

A acusação surge na sequência das alegações de Kiev de que a Rússia cometeu crimes de guerra contra populações civis em Bucha, uma cidade a noroeste de Kiev. Morawiecki criticou as ações russas na Ucrânia como “puro mal” e disse que o único curso de ação moralmente aceitável para a UE é impor as sanções mais duras possíveis à Rússia.

“Quantas vezes você negociou com [o presidente russo Vladimir] Putin?” a autoridade polonesa perguntou retoricamente ao presidente francês Emmanuel Macron. “Você não negocia com criminosos, você luta contra eles.”

“Você negociaria com Hitler, Stalin ou Pol Pot?”

Ele disse que a UE deve aumentar as sanções anti-russas para "quebrar a máquina de guerra de Putin", antes de criticar a Alemanha por seu histórico de comércio com a Rússia. Berlim prometeu reduzir sua dependência das commodities russas, principalmente do gás natural, mas reconheceu que levaria anos e causaria sérios danos à sua economia.

A ex-chanceler Angela Merkel permitiu que a Rússia construísse seu exército ao longo dos anos comprando matérias-primas da Rússia, disse o político polonês. A atual liderança alemã deve ouvir as vozes de “mulheres e crianças inocentes, a voz das pessoas assassinadas” em vez das vozes dos empresários alemães, acrescentou Morawiecki.

"Qualquer um que leia as transcrições [das reuniões da UE] saberá que a Alemanha é o principal obstáculo no caminho para sanções muito fortes" , disse ele, quando questionado sobre a recusa da Hungria em sancionar a energia russa.

“O primeiro-ministro [húngaro] Viktor Orban não interrompeu as sanções. Na verdade, os principais obstáculos são os grandes países, aqueles que temem pelos seus negócios”, disse o primeiro-ministro.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky usou anteriormente as alegações de crimes de guerra em Bucha para culpar ex-líderes da Alemanha e da França – ex-chanceler Merkel e ex-presidente Nocolas Sracozy – de apaziguar a Rússia.

Moscou negou as acusações de Kiev sobre Bucha, dizendo que as imagens supostamente mostrando crimes de guerra russos cometidos lá foram uma tentativa do governo ucraniano de difamá-lo. As forças russas deixaram a cidade em 30 de março. Imagens supostamente mostrando civis mortos pela retirada das tropas russas começaram a sair da cidade em 2 de abril.

A Polônia está entre os críticos mais veementes da Rússia entre os estados da UE. Em meio à crise em curso na Ucrânia, altos funcionários poloneses pediram um envio maciço de tropas americanas na Europa, afirmando que seu país estava ansioso para hospedar armas nucleares americanas para deter a Rússia. Varsóvia estabeleceu uma política de “desrussificação” de sua economia e disse que a cultura russa deveria ser suprimida na Polônia por causa da Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou na segunda-feira que a retórica da Polônia era “extremamente beligerante” e “anti-russa”, causando “profunda preocupação” em Moscou.

A Rússia atacou seu vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk assinados em 2014 e o eventual reconhecimento da Rússia das repúblicas de Donbass em Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para regularizar o status dessas regiões dentro do estado ucraniano.

A Rússia agora exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da OTAN liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.

