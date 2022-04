Polônia continua comprando gás russo via Alemanha

Apoie o 247

TASS - A Polônia continua comprando gás russo apesar de afirmar que não o fará, disse o porta-voz da Gazprom Sergey Kupriyanov a repórteres na quinta-feira, acrescentando que, como o fornecimento direto da Rússia foi suspenso devido à recusa em aceitar um novo procedimento de pagamento, o gás russo é revertido para a Polônia da Alemanha através do gasoduto Yamal-Europa.



"Esta semana, a Polônia se recusou a pagar o fornecimento de gás russo sob um novo procedimento, em rublos. Foi anunciado oficialmente que o gás russo não é mais necessário e não será comprado. No entanto, na realidade isso está errado. Após a suspensão do fornecimento direto, a Polônia compra gás russo, mas agora na Alemanha, de onde é revertido para a Polônia pelo gasoduto Yamal-Europa", disse ele.



Os volumes reversos estão aproximadamente em 30 milhões de metros cúbicos por dia, o que quase equivale aos pedidos contratados com a Gazprom Export nos dias anteriores, acrescentou Kupriyanov.

A TASS disse que os fornecimentos anteriores de gás reverso através do gasoduto Yamal-Europe da Alemanha para a Polônia aumentaram mais 3,5% no início de 28 de abril, depois de subir mais de cinco vezes no dia anterior. O bombeamento de gás através do gasoduto da Alemanha para a Polônia aumentou para 1,28 milhão de metros cúbicos por hora.



A Gazprom disse em 27 de abril que havia suspendido totalmente o fornecimento de gás à empresa búlgara Bulgargaz e à polonesa PGNiG devido à falta de pagamento em rublos no devido tempo.



O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou em 23 de março que os estados hostis devem pagar pelo gás russo em rublos, dizendo que Moscou se recusaria a aceitar pagamentos sob contratos de gás com esses estados em moedas "comprometidas", particularmente dólares e euros. Em 26 de abril, a Gazprom apresentou às empresas importadoras polonesas e búlgaras uma notificação sobre a suspensão do fornecimento de gás a partir de 27 de abril devido à recusa de efetuar os pagamentos finais em rublos russos.



De acordo com dados fornecidos pelo Serviço Alfandegário Federal da Rússia, o fornecimento de gás russo para a Polônia aumentou 9,4% em 2021 para 10,58 bilhões de metros cúbicos, enquanto as entregas para a Bulgária dobraram no ano passado para 3,15 bilhões de metros cúbicos.

