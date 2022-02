Polônia está pronta para dar armas defensivas à Ucrânia, diz primeiro-ministro polonês

A Polônia está pronta para ajudar Kiev com mais armas defensivas, afirmou o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki edit

(Reuters) – A Polônia está pronta para ajudar Kiev com mais armas defensivas, afirmou o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki neste sábado, após as tensões sofrerem uma escalada em torno do impasse entre a Ucrânia e a Rússia.

“Estamos prontos para fornecer mais armas defensivas… armas que devem ser usadas para defender o território (da Ucrânia), defender cidades, defender pessoas, locais que enfrentam agressões do exército russo”, disse Morawiecki em entrevista coletiva televisionada em Munique.

