Polônia exige à UE mais dinheiro para abrigar refugiados ucranianos

RT - A Polônia alegadamente não recebeu nenhum dinheiro prometido da UE para ajudar a lidar com os custos de hospedar mais de 3 milhões de refugiados ucranianos, e mesmo os fundos prometidos são insignificantes em relação ao fluxo maciço de pessoas que fogem da antiga república da União Soviética.



Nenhum centavo dos 144,6 milhões de euros que a Comissão Europeia ofereceu para ajudar Varsóvia a superar a crise Rússia-Ucrânia foi transferido, disse o vice-ministro do Interior polonês, Pawel Szefernaker, em um artigo publicado no sábado. Dado que a Polônia incorrerá em bilhões de euros como de longe o principal destino dos refugiados ucranianos, o apoio da UE que foi prometido até agora está longe de ser suficiente, disse ele.



Mais de 3,5 milhões de ucranianos que fogem dos combates em seu país cruzaram a fronteira para a vizinha Polônia desde que a Rússia iniciou sua ofensiva militar contra Kiev há três meses, segundo uma estimativa das Nações Unidas. Alguns desses refugiados continuaram para outros países.

A Polônia não tem controles de fronteira com outras nações no chamado Espaço Schengen, e os países da UE estão permitindo que os ucranianos fiquem por até três anos. Varsóvia estima que mais de 3 milhões de ucranianos permaneçam na Polônia, e que cerca de metade deles considerará estabelecer raízes para uma estadia prolongada no país.



A UE planeja aproveitar o financiamento não utilizado para a Polônia de orçamentos anteriores e de um programa de recuperação da Covid-19 para pagar a assistência aos refugiados, disse a Agência de Imprensa Polonesa. A porta-voz da Comissão Europeia, Anittaa Hipper, disse à mídia que os acordos de subsídio com a Polônia devem primeiro ser resolvidos.

"As medidas referidas pela Comissão Europeia não são medidas adicionais", disse Szefernaker. “São recursos deslocados de vários outros fundos que já estavam no orçamento da União Europeia”. Ele acrescentou que mudar esse financiamento forçará a Polônia a abandonar outros projetos e estará longe de ser suficiente.



O governo da Polônia deu aos refugiados ucranianos assistência médica, educação e outros serviços gratuitos. Cerca de 80% estão alojados em casas particulares de cidadãos poloneses.



“Desde o início, dissemos que a ajuda que fornecemos chega a bilhões de euros, não milhões”, disse Szefernaker. “A ajuda da UE a países que ajudam refugiados também deve chegar a bilhões de euros”.

