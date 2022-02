Polônia recebe equipamentos dos EUA para reforçar flanco oriental da OTAN

O governo do presidente Joe Biden anunciou o envio de quase 3.000 soldados americanos para a Europa Oriental nos próximos dias edit

Sputnik - Nesta sexta-feira (4), equipamentos militares dos EUA começaram a chegar à Polônia para reforçar o flanco leste da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de acordo com o Ministério da Defesa polonês.

O governo do presidente Joe Biden anunciou na quarta-feira (2) o envio de quase 3.000 soldados americanos para a Europa Oriental nos próximos dias em meio ao impasse diplomático com a Rússia sobre a Ucrânia.

Segundo a Reuters, cerca de 1.700 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada, com sede em Fort Bragg, Califórnia, devem seguir para a Polônia em caráter temporário de acordo com o ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak e o Pentágono, ainda na quarta-feira (2).

Cerca de 300 soldados devem ficar baseados na Alemanha, onde se espera que um quartel-general conjunto seja estabelecido.

Na noite de quinta-feira (3), o ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak, anunciou que um "grupo avançado" já havia chegado ao país.

"Este é um sinal claro de solidariedade aliada", escreveu ele no Twitter, postando fotos de soldados descarregando equipamentos de um único avião de transporte C-130 Hercules.

A emissora privada TVN24 exibiu o descarregamento de duas aeronaves americanas nesta sexta-feira (4) no aeroporto de Rzeszow-Jasionka, no sul da Polônia. A emissora informou que até agora seis aviões americanos já haviam pousado em território polonês.

Ainda não está claro quando os soldados dos EUA vão chegar e onde vão ficar baseados.

Os EUA já têm cerca de 4.500 soldados na Polônia (instalados à oeste do país em regime de rotação), tanto pela OTAN, quanto por um acordo bilateral entre os países.