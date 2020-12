Pompeo acusa Rússia por ataque cibernético e diz que país está na lista de inimigos dos EUA

Sputnik - O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou que a Rússia faz parte da lista dos inimigos dos Estados Unidos durante sua entrevista no programa de rádio Mark Levin Show, citada pelo Departamento de Estado dos EUA.

"Sou constantemente preguntado quem é nosso inimigo e a resposta é que há muitos que querem minar nosso modo de vida, nossa república, os princípios básicos democráticos. A Rússia está seguramente nessa lista", disse Pompeo.

Além disso, o secretário de Estado relembrou os relatos da mídia sobre a ligação da Rússia aos ataques cibernéticos.

Pompeo declarou que se pode afirmar sobre a participação da Rússia dos ataques cibernéticos contra instituições governamentais.

O secretário de Estado declarou que foram feitos esforços consideráveis para uso de parte do software por terceiros, para inserir um código em sistemas do governo dos EUA e em sistemas de empresas privadas, como é sabido agora.

"Foram esforços muito consideráveis e acredito que agora podemos dizer com bastante certeza que foram os russos que realizaram essa atividade", segundo secretário de Estado.

Anteriormente foi revelado um ataque cibernético em grande escala via software da empresa SolarWinds. As autoridades norte-americanas acreditam que o objetivo principal dos ataques eram instituições governamentais.

Entre as vítimas do ataque estão os departamentos de Defesa, do Tesouro, de Segurança Interna, do Comércio e também o Departamento de Estado.

Na mídia o ataque foi ligado à Rússia, mas não foram apresentadas quaisquer provas disso. O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, declarou que a Rússia não tem nada a ver com isso.

