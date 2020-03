Pompeo alerta China sobre 'rumores estranhos' que ligam o COVID-19 aos EUA

Em uma ligação telefônica com o principal diplomata da China, Yang Jiechi, Pompeo transmitiu "fortes objeções dos EUA" à recente sugestão da China de que o vírus poderia ter sido trazido para o país pelos militares dos EUA edit

Sputnik - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, alertou a China para não espalhar "rumores estranhos" sobre o vírus COVID-19 e acusou a China de tentar transferir a culpa pela pandemia do novo coronavírus para os EUA.

Pompeo enfatizou a Jiechi que "não é hora de espalhar desinformação e rumores estranhos", revelou um porta-voz do Departamento de Estado.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lijiang Zhao, disse na semana passada que poderia ter sido o Exército dos EUA "que levou a epidemia a Wuhan" e pediu aos EUA que sejam transparentes sobre seu "Paciente Zero".

Logo se especulou que a delegação dos EUA nos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em Wuhan em outubro, era a fonte.

Zhao não foi a única figura internacional a apontar o dedo para Washington, no entanto. O chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, na semana passada, sugerindo o COVID-19 poderia ser o "produto de um ataque biológico da América que se espalhou inicialmente para a China e depois para o Irã e o resto do mundo".

Embora não haja provas para nenhuma das teorias sobre as origens do coronavírus que se espalha rapidamente, os rumores vêm irritando Washington.

Na ligação, Jiechi afirmou a Pompeo que as tentativas dos EUA de manchar os esforços da China "não teriam sucesso". Na semana passada, a China acusou Pompeo de "caluniar" o país ao se referir repetidamente ao COVID-19 como o "vírus Wuhan" - uma prática que Pequim disse ser "desprezível" e estigmatizar o país.