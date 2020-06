Pompeo diz que Estados Unidos e União Europeia discutem retomada de voos internacionais

"Trabalhamos com países de todo o mundo, incluindo nossos amigos na Europa, para determinar como podemos reabrir com segurança as viagens internacionais", disse Pompeo em coletiva edit

Sputnik - Os Estados Unidos estão trabalhando com a União Europeia e países em todo o mundo para determinar como as viagens internacionais podem ser retomadas, afirmou nesta quarta-feira (24) o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

"Trabalhamos com países de todo o mundo, incluindo nossos amigos na Europa, para determinar como podemos reabrir com segurança as viagens internacionais", disse Pompeo em coletiva de imprensa.

O secretário de Estado dos EUA enfatizou a importância de reabrir as viagens internacionais para as economias dos Estados Unidos e dos países do bloco europeu.

"Estou confiante de que encontraremos um conjunto de condições que criem proteções de saúde e segurança suficientes, oportunidades de viagem suficientes", afirmou Pompeo.

O responsável pela diplomacia de Washington também expressou confiança de que os voos possam ser retomados nas próximas semanas. Todavia, Pompeo disse que os Estados Unidos não reabrirão locais que possam colocar em risco os viajantes .

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.